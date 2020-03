Roma, Balzaretti: "Il 26 maggio la mia sofferenza più grande"

Una data entrata nella storia, destinata a rimanere impressa per sempre nella mente dei vincitori, la Lazio, ma anche e soprattutto in quella degli sconfitti, la Roma. Il 26 maggio 2013 ha segnato in un modo o nell'altro le due sponde del Tevere, tant'è che i protagonisti di quella finale di Coppa Italia, la considerano ancora la più grande delusione della propria carriera. Ed è così infatti anche per Federico Balzaretti, ex terzino della Roma, che in un'intervista rilasciata a Soccer Magazine ha dichiarato: "Tra le partite che avrei voluto rigiocare c’è di sicuro la finale di Coppa Italia Roma-Lazio, che è stata la sofferenza sportiva più grande della mia carriera".

LAZIO, SHOW DI A.ANDERSON NELL'AMICHEVOLE A FORMELLO

LOMBARDIA, IPOTESI NUOVE ZONE ROSSE: SERIE A A RISCHIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE