Lombardia, nuove zone rosse: l'ipotesi di Fontana riguarda la Serie A

La situazione legata al coronavirus rimane emergenziale, in particolare in Lombardia. Il numero dei contagiati continua a salire in modo esponenziale e da ieri è al vaglio l'ipotesi di allargare la zona rossa rispetto ai dieci comuni del lodigiano in quarantena dal 23 febbraio. Come riporta repubblica.it, fonti autorevoli attribuiscono al presidente Attilio Fontana "toni molto drammatici". Addirittura ieri, nella riunione con i capogruppo di maggioranza e opposizione, il governatore si è detto disposto anche alla chiusura di tutto il territorio regionale per un mese. Il governo centrale reputa questa strada senza senso, tanto che il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro l'ha rispedita al mittente. Lo scenario più realistico è che vengano istituite altre zone rosse in provincia di Cremona e di Bergamo: off limits sono considerati Nembro e Alzano Lombardo, con la zona rossa potrebbe riguardare tutta la Val Seriana.

RIFLESSI SULLA SERIE A - L'idea di Fontana avrebbe messo a grave rischio il prosieguo della Serie A. Secondo i decreti attualmente in vigore, le manifestazioni sportive sono vietate nella zona rossa, anche a porte chiuse. Con la Lombardia inclusa nell'area in quarantena, a meno di iniziative delocalizzanti, le partite in casa di Atalanta, Brescia, Inter e Milan non si potrebbero giocare, con lo stop anche ai movimenti verso e dalla regione. L'ipotesi più acrreditata, con nuove zone rosse in provincia di Cremona e Bergamo (ma con le città fuori), non cambierebbe nulla per quanto riguarda il campionato, i match sarebbero consentiti a porte chiuse. La prima sfida interessata è Milan - Genoa di domani alle 15, mentre il programma prevede la Lazio di scena a Bergamo domenica 15 marzo sempre alle ore 15. L'intero paese, Serie A inclusa, segue gli sviluppi della vicenda, con contatti febbrili tra regione e governo.