Roma - Cagliari, Bergonzi: "Giusto annullare il gol di Kalinic"

Dopo il suo ritiro dal campo come arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi è diventato un rinomato opinionista arbitrale. Tra televisioni e radio, l'ex fischietto genovese rilascia spesso giudizi sull'operato del weekend dei direttori di gara. Così è stato anche per la prestazione di Davide Massa in Roma - Cagliari. Ecco cosa ne pensa Bergonzi, intervenuto a TMW Radio: “Massa? Ha una grande pressione su di sé, ci rappresenterà in Qatar e non ha troppa esperienza. Ha cominciato la stagione con qualche errore, vedi Fiorentina-Napoli. Però ha fatto bene ad annullare il gol della Roma contro il Cagliari: Kalinc ha spinto l'avversario. La sua colpa è quella di essere stato troppo titubante nel gestire l'annullamento del vantaggio giallorosso”.

