Roma, Darboe cambia nome: si chiamerà come un ex calciatore della Lazio

Ebrima Darboe cambierà presto nome. Ad annunciarlo è l'agente del giovane centrocampista della Roma nel corso di un'intervista a calciomercato.com. Il calciatore classe 2001 si chiamerà Ebrima Darboe Peruzzi, portando così lo stesso cognome dell'ex portiere di Lazio e Juventus Angelo. Miriam Peruzzi, una degli agenti di Darboe che lo ha adottato dopo il suo arrivo in Italia, ha dichiarato: "Darboe è un ragazzo eccezionale, davvero per bene. Lo conoscono tutti alla Roma, è educato, io dico che è un ragazzo d'oro. Sta vivendo con serenità la situazione, con noi ha una famiglia. Mio papà fa l'allenatore, l'abbiamo adottato, mio papà a breve firmerà le carte legali perché sia adottato al 100%. Diventerà Peruzzi come me, Ebrima Darboe Peruzzi. Sono molto felice, abbiamo deciso di farlo tanti anni fa e non oggi perché gioca in Serie A, se lo merita, è al 100% parte del nostro nucleo famigliare".