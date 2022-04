Roma, Di Canio attacca: "Il Bodo scarica il salmone al porto e voi vi esaltate"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma agguanta la semifinale di Conference League dopo la vittoria sul Bodo/Glimt allo Stadio Olimpico. Proprio sulla qualificazione della squadra di Mourinho, nel corso di Sky Calcio Club, è intervenuto l'ex calciatore della Lazio, Paolo Di Canio: "Ci esaltiamo per la Conference League che tra l’altro è ancora tutta da vincere ed ora deve giocare la semifinale, ma vi rendete conto che il Bodo/Glimt ha 7 giocatori che scaricano il salmone al porto? Mourinho è un mito, ma con i biglietti a 5 euro sembra che li abbia riportati lui allo stadio ma ha meriti la società. Non iniziamo col calcio italiano che riparte dalla Conference, basta con queste cazzate. Io conosco bene Roma ed il pubblico non è mai mancato. Qui abbiamo criticato l’Inter col Liverpool che vincerà forse la Champions, ci sono dei livelli! I tifosi hanno tutto il diritto di mitizzare, mistificare, dopo aver massacrato l’allenatore che li ha portati in semifinale di Europa League. Dobbiamo dare il giusto valore alle cose. E’ ridicolo celebrare la vittoria sul Bodo!”