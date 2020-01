Roma, Dzeko: "Lazio? La affrontiamo con fiducia. Immobile? Speriamo non segni..."

La Roma di Fonseca torna a vincere. Dopo i ko con Torino e Juventus, i giallorossi hanno battuto pe 3-1 il Genoa a Marassi. Tra i protagonisti c'è stato anche Edin Dzeko autore del terzo gol dei capitolini. L'attaccante ha parlato a Sky Sport nel post partita presentando anche il derby con la Lazio in programma tra sette giorni. Soprattutto si è concentrato sulla sfida nella sfida con Immobile, capocannoniere e trascinatore delle aquile. Secondo il bosniaco, però, sarà una lotta tra le due squadre e non individuale: "Non sarà un derby tra noi due. Gli faccio i complimenti, spero che domenica non segni...(ride, ndr). Poi dopo domenica può ricominciare. Oggi era importante vincere soprattutto dopo due partite che secondo me abbiamo regalato e anche per affrontare il derby con più fiducia".

ROMA, SPINAZZOLA PARLA DEL DERBY

ROMA, FONSECA PARLA DEL DERBY

TORNA ALLA HOMEPAGE