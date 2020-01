Roma, Fonseca sulla Lazio: "Derby partita speciale, vogliamo vincere"

La settimana pre-derby non è come tutte le altre, scontato. Anche per chi a Roma è arrivato solo da qualche mese. Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, ha parlato a Sky Sport del match contro la Lazio di domenica prossima: "Il derby? So che è una partita speciale per tutti. Per me è più facile, siamo contati e non posso scegliere. Noi vogliamo vincerlo, prima però c'è la Juventus in Coppa Italia". Poi, in conferenza stampa, Fonseca ha chiarito le condizioni dei suoi calciatori in ottica derby: "L'unico che potrebbe recuperare per domenica è Perotti, tutti gli altri no".

