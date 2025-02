Roma, esposto striscione fascista in Curva Sud: il testo è di una canzone di estrema destra

Si sta giocando in questi minuti Roma - Monza, ultima gara della ventiseiesima giornata di Serie A, ma sui social è scoppiata la polemica a sfondo politico. Non c'entra nulla il rettangolo di gioco, ma i riflettori si sono spostati sugli spalti. Come riportato da La Repubblica, prima dell'inizio della partita in Curva Sud è apparso uno striscione: "Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!". Il messaggio apparso però non è passato inosservato. Infatti, la frase riportata in Curva Sud è stata ripresa dalla canzone di estrema destra "Er Camerata", realizzata dal gruppo "Innato senso di Allegria" e tratto dall'album "Quando c'era lui". I riferimenti non sembrano essere casuali e dopo l'adesivo antisemita esposto al Tardini, in pochi giorni il tifo giallorosso si è macchiato di un altro episodio su cui non si può rimanere in silenzio.