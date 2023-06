Roma, follia Mourinho: lancia la medaglia verso gli spalti - FOTO

ULTIME DA FORMELLO MIXED ZONE | LAZZARI: "QUEST'ANNO ABBIAMO FATTO STAR ZITTE PARECCHIE PERSONE..." -VIDEO Una giornata di festa quella vissuta in casa Lazio. Non solo, la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 3-2 la Cremonese, grazie alle reti di Hysaj e Milinkovic, e con questi tre punti ha anche staccato il pass per la prossima Supercoppa. Di questo e non solo ha parlato Manuel... Una giornata di festa quella vissuta in casa Lazio. Non solo, la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 3-2 la Cremonese, grazie alle reti di Hysaj e Milinkovic, e con questi tre punti ha anche staccato il pass per la prossima Supercoppa. Di questo e non solo ha parlato Manuel... WEBTV LAZIO, CANDREVA ALL'OLIMPICO: "CHE EMOZIONE! FINIRE LA CARRIERA A ROMA? VEDIAMO..." - VIDEO In occasione di Lazio - Cremonese, all'Olimpico c'è anche Antonio Candreva. Intervenuto ai nostri microfoni poco prima dell'ingresso allo stadio, è tornato a parlare di quella storica finale: "Giornata che ricordo con molto piacere e con tanta... In occasione di Lazio - Cremonese, all'Olimpico c'è anche Antonio Candreva. Intervenuto ai nostri microfoni poco prima dell'ingresso allo stadio, è tornato a parlare di quella storica finale: "Giornata che ricordo con molto piacere e con tanta... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SIMEONE HA DETTO SÌ: IL PUNTO SUL VICE IMMOBILE CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La priorità sul mercato è il vice Immobile. La mancanza di un sostituto vero di Ciro si è fatta sentire specialmente quest'anno vista la stagione a dir poco sfortunata del capitano. Sarri non vuole farsi trovare... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La priorità sul mercato è il vice Immobile. La mancanza di un sostituto vero di Ciro si è fatta sentire specialmente quest'anno vista la stagione a dir poco sfortunata del capitano. Sarri non vuole farsi trovare...