Roma, Fonseca: "Dzeko? Tema di cui non voglio parlare"

Niente tregua tra l'allenatore della Roma Paulo Fonseca e l'attaccante Edin Dzeko. In questi giorni si è parlato di un possibile scambio del bosniaco con Sanchez che poi si è concluso con un nulla di fatto. Il calciatore tuttavia continua ad allenarsi da solo e dalla gara di Coppa Italia contro lo Spezia non è mai tornato in squadra. Queste la risposta del tecnico in merito in conferenza stampa: "Io capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare ora. Vediamo la prossima settimana".

