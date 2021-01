Sampdoria, Ekdal non teme la Juve: "Abbiamo già battuto una grande come la Lazio"

Il sabato di Serie A vedrà impegnate tre big come Milan, Inter e Juventus. Proprio i bianconeri, alle 18, faranno visita alla Sampdoria di Ranieri, squadra ostica da affrontare specialmente sul prato verde di Marassi. Il centrocampista svedese, Albin Ekdal, ha analizzato il match di questo pomeriggio ai microfoni della Gazzetta dello Sport ricordando di aver già battuto big come Lazio e Inter, entrambe a Genova 3-0 e 2-1, e anche l'Atalanta a Bergamo per 3-1. Di seguito le parole del calciatore: "L'anno scorso con la Juve eravamo entrati timidi in campo, forse con troppo rispetto. Ora invece, dopo avere battuto grandi squadre come Atalanta, Lazio, Inter, sappiamo che giocando bene e con il giusto atteggiamento possiamo battere anche Ronaldo e compagni".