Calciomercato, salta lo scambio tra Roma e Inter: ecco le motivazioni

Edin Dzeko è destinato a cambiare maglia, questo ormai è certo. I dissapori con Fonseca non sembrano attenuarsi e l'unica soluzione plausibile per il giocatore bosniaco è quella di cambiare maglia. La società giallorossa ha provato a trovare una soluzione con l'Inter, cercando uno scambio alla pari con Alexis Sanchez. Sembrava che l'operazione si potesse fare, ma la differenza economica dei due ingaggi sta congelando il tutto e i nerazzurri non è disposta a fare passi verso la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, le possibilità di vedere i due attaccanti a maglie invertite sono praticamente nulle.