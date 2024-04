Calciomercato Lazio | Ag. Jorginho: "Gli piacerebbe tornare in Italia". Il rinnovo...

TUTTOmercatoWEB.com

Jorginho sarà uno dei grandi protagonisti della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. Il centrocampista in passato è stato accostato più volte alla Lazio, soprattutto quando c'era Maurizio Sarri in panchina che lo conosce molto bene. Adesso c'è Igor Tudor e le esigenze in fase di mercato potrebbero cambiare. L'italo-brasiliano comunque dovrà presto scegliere se rinnovare o meno il suo contratto con il club inglese: non è escluso un suo ritorno in Italia in estate. Proprio a questo proposito il suo agente Joao Santos ha parlato della situazione ai microfoni di TvPlay. Queste le sue dichiarazioni: “Se a Jorginho piacerebbe tornare in Italia? Sì, certo perché è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese. Se l’Arsenal ci ha chiamato per il rinnovo? Adesso siamo concentrati sul ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, non abbiamo fretta. Se dovessero chiamarci tra un mese o due per discutere per il rinnovo per noi va bene”.