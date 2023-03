Roma, Galopeira sta male: "Sono affranto. Tra Juve e Lazio odio di più..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il giorno dopo fa ancora più male. Durante la trasmissione su TeleRadioStereo, Riccardo Angelini, per tutti Galopeira, ha espresso il suo giudizio sul derby: “Oggi sono affranto, sono abbattuto. Io ci provo a pensare che la Juve mi sia più antipatica della Lazio, ma non è vero. Non ci riesco proprio. Non li sopporto, è più forte di me. Sto male quando perdo il derby”. Difficile secondo lui analizzare la gara di ieri sera: “Si può parlare di calcio quando si assiste a una partita di calcio, ma da troppo tempo non mi succede. Non saprei come definirla la partita della Roma, avrei difficoltà. Io quando perdo il derby sono poco lucido”. Per quanto riguarda il bilancio degli ultimi due anni, Galopeira si dice preoccupato: "In due anni abbiamo perso tre derby, di cui due in un solo anno. Mi sembra che i segnali siano un po' preoccupanti".