Roma, indagine della Finanza: il club rischia sanzioni fino a 34 milioni di euro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la Guardia di Finanza ha concluso un'indagine sui bilanci della Roma dal 2016 al 2021, rilevando dichiarazioni non veritiere che comporterebbero multe salate per il club. La società, come spiegato anche da La Repubblica, ha rifiutato la contestazione, dando inizio a un confronto con l’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni potrebbero variare tra i 17 e i 34 milioni di euro, a causa di un'evasione dell'Ires, l'imposta sui redditi delle società.

L’indagine ha evidenziato operazioni sospette, come permute mascherate da compravendite e un uso eccessivo delle svalutazioni, tra cui lo scambio Pellegrini-Spinazzola con la Juventus. Inoltre, sono state esaminate le svalutazioni di otto giocatori, che avrebbero portato a costi non deducibili per un totale di circa 80 milioni di euro.

Ora, l’Agenzia delle Entrate deve effettuare ulteriori verifiche, e il club dovrà decidere se conciliare con uno sconto sulle sanzioni o portare la questione davanti alla Corte di giustizia tributaria.