Roma, Koné: "Guendouzi? In campo non ho amici! Il derby è..."

RASSEGNA STAMPA - Manu Koné è uno degli ultimi tesserati della Roma ad aver rilasciato interviste ai quotidiani nella settimana del derby. Il francese ha parlato a Il Romanista e le sue parole saranno presenti nell'edizione della domenica. Il giornale ha rilasciato un'anticipazione in cui il transalpino spiega di non essersi pentito di aver scelto la Roma. Il derby sarà una battaglia e non mancano gli elogi a Ranieri. Sul compagno di nazionale Guendouzi, suo avversario nella stracittadina della Capitale, ha detto: "Guendouzi? In campo non ho amici, non faccio sconti a nessuno. Possiamo arrivare in fondo in Europa League". Sul derby ha poi aggiunto: "Ne ho giocati altri, ma tra squadre rivali e non un derby di città come questo. Per me sarà la prima volta, capisco che è qualcosa di enorme, ma veniamo da una bella prestazione. Cercheremo di fare del nostro meglio".