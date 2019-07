Roma, l'ex Lazio Longo sarà il nuovo segretario generale: i dettagli

Alla Lazio dal 2008 al 2010, poi 9 anni al Torino. Ora Pantaleo Longo, ex segretario generale biancoceleste, sta per tornare nella Capitale vestito di giallorosso. Seguirà e affiancherà Petrachi alla Roma - sempre nel ruolo di segretario generale - continuando così un rapporto che in granata è andato avanti per diversi anni. Longo, dunque, ripercorrerà un po' quelle che sono state le orme di Walter Sabatini: in ordine di tempo, l'attuale ds del Bologna è stato l'ultimo dirigente della Lazio a passare sull'altra sponda del Tevere.

