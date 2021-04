Roma, la rabbia dei tifosi: “Vergogna. Snobbare il campionato è un suicidio”

Roma flop in campionato. Dopo un girone d'andata piuttosto convincente, i giallorossi continuano a perdere punti in classifica. Abbandonata quasi del tutto la qualificazione nell'Europa che conta tramite il campionato, adesso i ragazzi di Fonseca rischiano anche il posto in Conference League. Dopo le tre sberle prese dal Torino, ieri un'altra sconfitta sonora contro il un'altra squadra che lotta per la salvezza (il Cagliari). Il Sassuolo è lì a meno tre punti pronto a insidiare il settimo posto della Roma e i tifosi non ci stanno. La tifoseria giallorossa si è scagliata contro la società sui social dopo i risultati negativi degli ultimi mesi. Di seguito alcuni messaggi dei fan: "Tre gol dal Torino, altri tre dal Cagliari... Ma si può abbandonare in questa maniera il campionato? È vergognoso vedere giocare questa squadra".

Per salvare la stagione è rimasta solo l'Europa League e giovedì Dzeko e compagni faranno visita al Manchester United a Old Trafford: "D'accordo il turnover, ma se poi con esci con lo United e arrivi ottavo che fai? Non giochi neanche la Conference League. Un all-in che francamente non capisco. Snobbare il campionato è un autentico suicidio, soprattutto vedendo chi affronti in semifinale di Europa League. Ti giochi la stagione con due partite contro una grande squadra, più eventualmente la finale. Se esci sei fuori da tutto: addio Champions, addio Europa League e forse addio anche alla Conference League".