Roma, lavoro tattico e fisico in vista del derby: individuale per Spinazzola

Secondo giorno di allenamenti a Trigoria, nella settimana che porta al derby. La Roma si è ritrovata questa mattina per continuare a prepararsi in vista della sfida con la Lazio: Fonseca studia i cambiamenti che portino quell’equilibrio alla squadra, mancato nell’esordio con pareggio con il Genoa. Riscaldamento propedeutico per la squadra, poi lavoro sull’esplosività e sulla velocità. Prove tattiche per il gruppo e torello per aumentare l’intensità e la fase di recupero palla. Individuale in campo per Spinazzola (evento distrattivo bicipite femorale sinistro, rientro da valutare), mentre Perotti ha sostenuto le terapie di recupero (sarà out due mesi).