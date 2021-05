Roma - Lazio, cartellino rosso per Acerbi: il difensore salta la prossima sfida

Piove sul bagnato in casa Lazio. Simone Inzaghi, oltre a dover archiviare il prima possibile la sconfitta nel derby per concentrarsi sugli ultimi due impegni di campionato, dovrà pensare a come sostituire Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste è stato espulso nella sfida di questa sera per doppia ammonizione: i falli sono arrivati al 23' e poi al 87', entrambi per sanzionare interventi irregolari su Dzeko. Per il prossimo match, quello casalingo di martedì contro il Torino, il tecnico non avrà il "Leone" a disposizione.

