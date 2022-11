Roma – Lazio: Cataldi: “Questa maglia per me è tutto. Oggi dobbiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Stadio Olimpico sta per abbracciare il derby della Capitale. Roma e Lazio pronte a darsi battaglia, le due squadre bramano la vittoria spinte dalla forte rivalità. Sarà Mou contro Mau, lupi contro aquile tutto a partite dalle 18:00. A pochi minuti dalla stracittadina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Danilo Cataldi, oggi capitano: "Serve tutto, in una partita così occorre mettere in campo tattica, tecnica, emozioni, cattiveria. Non è necessario neppure parlare di questa partita, si prepara da sé. Chi vive il quotidiano di questa città sa cosa voglia dire questa partita. Dovremo mettere qualcosa in più, non abbiamo l’alibi delle assenze nonostante manchino due elementi fondamentali. Dobbiamo trarre dalle assenze la forza per mettere qualcosa in più, è la partita perfetta per farlo. La fascia al braccio è una responsabilità importante, sono contento e onorato di farlo in una gara simile, cercherò di fare del mio meglio per trasmettere qualcosa in più e cosa voglia dire questa partita per noi”.

Nel pre partita del derby della Capitale è intervenuto anche ai microfoni di Dazn per commentare la sfida e fornire le prime sensazioni il centrocampista e oggi capitano della Lazio, Danilo Cataldi:

"Ne ho giocati tanti di derby col settore giovanile, ora ne gioco un altro ed è sempre un emozione speciale. Solo a Roma a volte si capisce cosa significa giocare questa partita, spero che presto lo capiranno anche nel resto d'Italia. Io entro con lo spirito di sempre, oggi sono il capitano perché ci mancano due giocatori importanti, dobbiamo interpretare la partita nel migliore dei modi, aldilà di chi è il capitano. Questa maglia per me è tutto".