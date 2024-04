Roma-Lazio, Dybala piomba sul derby: tonerà titolare e...

RASSEGNA STAMPA - "Dybala piomba sul derby", si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport. L'attaccante argentino è pronto a tornare da titolare proprio nella stracittadina in programma sabato alle 18. Senza di lui la Roma fa fatica a livello realizzativo. Solo un gol messo a segno nelle ultime tre (Brighton, Sassuolo, Lecce) senza l'ex Palermo e Juventus in campo.

De Rossi sa che senza Dybala è un'altra Roma. Contro la Lazio il tecnico giallorosso è pronto a rilanciarlo dal 1' dopo qualche problema fisico di troppo. Il 21 va gestito in vista del finale di stagione. Fin qui nessun gol realizzato nei derby, il primo lo ha saltato per infortunio, in due degli altri tre ha chiesto il cambio all'intervallo. La Lazio è la squadra che ha affrontato più volte in Italia, ben 24, con 10 vittorie, 9 sconfitte e 5 pareggi. Sono 11 le reti messe a segno contro i biancocelesti in carriera.