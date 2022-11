Roma - Lazio, ecco tutti gli eventi nella settimana del derby

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio spesso e volentieri si mette in prima linea per interventi utili al sociale, ma non solo, compiendo azioni volte ad aiutare e a lanciare un messaggio. Nella settimana del derby, che andrà in scena domani 6 novembre alle ore 18.00, la società biancoceleste ha svolto una serie di iniziative scolastiche e sportive, elencate nel seguente comunicato.

"In vista del derby della Capitale di domani 6 novembre, il Club ha realizzato una serie di attività sul territorio, volte a sensibilizzare i giovani rispetto a tematiche socialmente rilevanti e a veicolare, in collaborazione con la Roma, un messaggio di fair play agli studenti della Città.

Nell’ambito del progetto “A scuola di tifo”, intitolato alla memoria di Willy Monteiro Duarte, Dario Marcolin e Vincente Candela si sono recati ieri presso l’ITIS Giuseppe Armellini, istituto superiore della Capitale: gli ex calciatori di Lazio e Roma hanno incontrato i ragazzi del Liceo e li hanno spronati a contrastare il fenomeno del bullismo. All’evento ha preso parte Monica Lucarelli, Assessore alle Pari Opportunità con delega alla Sicurezza di Roma Capitale.



I ragazzi sono giunti all’appuntamento al culmine di una serie di incontri condotti da un team di psicologi, che li hanno esortati a riflettere sulla piaga del bullismo.

Nella stessa giornata Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma hanno dato vita a una giornata di sport a cui hanno preso parte i ragazzi dell’ASD Disabili 2000 e dell’ASD Roma Calcio Amputati: l’evento, supportato da Roma Capitale, si è svolto presso il campo del Cinecittà Bettini.

Lunedì è stato il Footvolley a farsi veicolo di fair play: nel Centro Sportivo Eschilo 2, Cesar, Oddo, Aldair e Tonetto si sono confrontati con due specialisti della disciplina, Federico Iacopucci e Alain Faccini, grazie alla collaborazione di PlayFootVolley. L’attività è servita inoltre a dare supporto alla Casa Famiglia Andrea Tudisco".