Roma-Lazio, l'errore di Pairetto mette tutti d'accordo: "Manca un'espulsione"

Non è stata certamente una partita facile da dirigere per l'arbitro Pairetto che, in svariate occasioni, ha dimostrato di non avere quel carattere per gestire una gara come il derby, in cui la tensione è alle stesse e ci vuole nulla per innescare la rissa. Tanti cartellini sono stati utilizzati per cercare di mantenere la calma, che in casa Lazio pesano anche di più perché costringeranno Gila, Zaccagni e Castellanos a non essere a disposizione di Baroni per la prossima gara contro il Como. Stessa "punizione" doveva ricevere Paredes, per un brutto intervento ai danni di Castellanos sulle gambe senza voler prendere il pallone. "Pairetto opta per il giallo, siamo al limite. Fra l'altro, Paredes doveva essere ammonito insieme a Dia precedentemente", il commento della moviola del Corriere dello Sport. Il Tempo gli fa eco: "Sugli sviluppi è Paredes a stuzzicare Dia con un colpetto dietro la schiena, il laziale reagisce con una manata in faccia, e si becca un giallo per condotta antisportiva. Rischia poi ancora Paredes per un brutto intervento da dietro nei confronti di Tchaouna: Pairetto lo grazia solo con un giallo".

