Roma - Lazio, Matuzalem suona la carica: il video della lite con Totti. E Siviglia commenta...

Il derby della Capitale è storia, rivalità e non solo. È anche scintille e agonismo. Lo sa bene Francelino Matuzalem, centrocampista della Lazio dal 2008 al 2012, che, quando c'era da lottare, raramente tirava indietro la gamba. In vista del match di questa sera, l'ex calciatore ha ricordato la stracittadina di cui è stato protagonista dell'11 aprile 2009 quando la Lazio annientò la Roma 4-2 grazie ai gol di Pandev, Zarate, Lichsteiner e Kolarov. Il brasiliano ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, il video della lite con Totti di quel pomeriggio all'Olimpico che costò l'espulsione a lui e a Mexes. Tra i vari commenti dei tifosi biancocelesti c'è anche quello di un ex laziale come Sebastiano Siviglia che ha elogiato il suo ex compagno di squadra con un: "Guerriero".