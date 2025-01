Roma - Lazio, Orsi: "Potrebbe essere il derby della paura, vi spiego"

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto l'ex portiere Fernando Orsi, che ha parlato del derby della Capitale tra Roma e Lazio in programma questa sera. In particolare si è soffermato sull'aspetto psicologico della gara, piuttosto che su quello tecnico: conterà molto l'approccio e il carattere delle due squadre. Queste le sue parole in merito: “I derby si giocano spesso sulla psicologia, abbiamo visto tanti derby poveri tecnicamente, però vivi. Una sconfitta forse per la Lazio sarebbe meno grave, ma toglierebbe comunque la possibilità di pensare ancora in grande. Potrebbe essere il derby della paura, anche se psicologicamente arrivano bene le due squadre".