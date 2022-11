Roma, Marione è una furia: "Non me ricordo manco i nomi dei giocatori"

Lo storico speaker giallorosso commenta il derby vinto dalla Lazio e per la Roma non usa mezzi termini: "Livello qualitativo basso..."

La Roma esce con le ossa rotte dal derby con la Lazio. I giallorossi sprecano la chance per conquistare la terza piazza, perdono la stracittadina e sono stati scavalcati in classifica proprio dai biancocelesti. Mario Corsi, storico speaker delle radio romaniste, ha commentato a Centro Suono Sport la partita e non ha risparmiato critiche alla squadra di Mourinho: “Nel primo tempo la trama principale della Roma era lancio di Mancini su Zalewski, secondo tempo confusione totale non si riusciva a fare due passaggi di fila, questa è stata la nostra partita. Il livello qualitativo della squadra è molto basso, ci sono tanti giocatori che non sono proprio all’altezza per fargli un complimento. Non me ricordo manco i nomi dei giocatori della Roma”.