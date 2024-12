Roma, Marione tuona: "Friedkin, Ghisolfi e De Rossi hanno sbagliato tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma cade ancora, questa volta in casa contro l'Atalanta e per mano del gol dell'ex Zaniolo, ricoperto di fischi fin dal suo primo momento in campo. La cura Ranieri ancora non funziona, con la squadra che si trova ad appena due punti dalla zona retrocession. I tifosi giallorossi si stanno scatenando sui social e nelle varie radio cercando di analizzare la situazione e trovare anche i colpevoli di questo rendimento decisamente inaspettato. Queste, ad esempio, sono le parole di "Marione" a Teleradiostereo: "Abbiamo ritrovato un difensore centrale come Hummels, incredibile come prima non giocasse mai. La sua storia la trovo incredibile. Ghisolfi e De Rossi hanno sbagliato tutto su ‘sta squadra, fatta male. Ormai è palese. Le Fée, 23 milioni, non lo fanno giocare. Poi c’è Dovbyk, mamma mia. E non sono solo loro. Non si può non dire che è veramente tutto sbagliato e Ranieri dovrà fare i conti con questa situazione che adesso diventa molto critica. La grande colpa è Friedkin che ha dato in mano una squadra a De Rossi per tre anni".