Roma - Milan, Mourinho insofferente alle regole: ecco cosa è successo

Continua a far parlare di sé Jose Mourinho. Nel pre gara tra Roma e Milan il tecnico giallorosso avrebbe mostrato tutta la sua insofferenza alle regole non rispettando quanto stabilito dal regolamento anti Covid. È prassi ormai che i pullman delle squadre raggiungano lo stadio in momenti diversi, a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro per evitare contatti nel percorso che porta agli spogliatoi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il pullman del Milan ha avuto qualche minuto di ritardo giungendo allo stadio contemporaneamente a quello della Roma. La polizia e il personale addetto alla sicurezza avrebbero sollecitato la squadra giallorossa e lo staff ad attendere sul mezzo dando al Milan la precedenza di raggiungere gli spogliatoi. In questo frangente Mourinho spazientito dall’attesa ha richiesto all’autista di aprire le porte, ignorando le richieste della polizia, scendendo dal pullman e raggiungendo da solo gli spogliatoi. Niente ripercussioni per lui, solo un richiamo verbale da parte della società.

