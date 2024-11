Roma, mistero Dybala: è sorpreso dall'esclusione di Juric, ora chiede spiegazioni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Contro il Bologna Paulo Dybala non ci sarà. La Joya, uno dei pochi che in casa Roma non sta facendo male in questo disastroso avvio di stagione, è stato escluso dai convocati per la sfida di domani. Ivan Juric, in conferenza stampa, l'aveva preannunciato: "Dybala non ci sarà perché ha sentito un fastidio". Dichiarazioni che, come si apprende da Gazzetta.it, avrebbero colto di sorpresa l'ex Juventus e Palermo.

Secondo il calciatore e lo staff, l'argentino era pronto a giocare sia domani che addirittura giovedì in Belgio e attendeva per oggi l'esito di un provino da svolgere in allenamento, dopo una risonanza effettuata ieri che aveva dato esito negativo. Dybala, stando a quanto si legge ancora sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport, attende ora una spiegazione dal club.