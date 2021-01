Roma, Mkhitaryan: "Non servono parole per spiegare il derby. Pronti alla battaglia"

Non si parla d'altro che non sia il derby e del resto non potrebbe essere altrimenti. La stracittadina tra Lazio e Roma è una delle gare più attese dell'anno, forse la più importante non per i punti in palio ma per la supremazia cittadina. L'ambiente è già infuocato e ad alzare ancor di più la carica ci ha pensato Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole sulle colonne de La Repubblica: "Venerdì giocherà il suo primo derby: ha studiato quelli passati? Non mi piace guardare partite vecchie, ho sentito parlarne i compagni, ma non servono parole per spiegarlo a un calciatore. Siamo pronti per una battaglia".

