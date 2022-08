Roma, Mourinho preoccupato: doppio infortunio contro il Monza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Situazione preoccupante in casa Roma che perde due elementi della rosa in una fase della stagione dove stanno per arrivare tanti impegni ravvicinati. Nell'ultimo match contro il Monza, Marash Kumbulla, lanciato da Mourinho dal primo minuto, è stato costretto a lasciare il campo anticipatamente a causa di un problema al flessore sinistro. Stessa sorte per El Sharaawy che, subentrato nella ripresa a Dybala, si è accasciato al suolo. Per lui si tratta di un fastidio alla coscia destra. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dei due calciatori, Mourinho spera di poterli recuperare subito.