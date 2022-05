Roma, Mourinho protesta contro l'arbitro: Marelli lo smentisce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quasi sempre in stagione José Mourinho ha protestato contro gli arbitri, anche quando la Roma è stata favorita da errori favorevoli. La partita contro il Bologna rientra in questa categoria perché nell'analisi degli episodi da moviola manca un rigore per i rossoblù con conseguente espulsione di Kumbulla per trattenuta ai danni di Orsolini. È l'ex arbitro Luca Marelli dagli studi di Dazn a valutare l'operato dell'arbitro Fabbri, a cui viene addebitato l'errore, mentre viene approvata la decisione di non intervenire in avvio sull'intervento di petto di Medel e sull'incrocio di gambe tra Hickey e Maitland-Niles che avviene fuori area poco più tardi.