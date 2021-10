Roma-Napoli, Spalletti: “Non merito i fischi. Totti? Ho pronta la fiction”

La nona giornata di Serie A mette di fronte Roma e Napoli. I giallorossi, reduci dalla tremenda batosta norvegese, ospitano i partenopei allo Stadio Olimpico domenica alle 18. Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri e grande ex della partita, ha presentato il match in conferenza stampa: "Non sarà mai però una partita contro un nemico, ma una partita tra due parti di me. Domani non ci sarà nessun passato da sconfiggere, ma c'è una gara importantissima per il futuro del Napoli che dobbiamo provare a vincere. Io sarò tutto del Napoli, chiaramente, ma la Roma non sarà mai la mia nemica".

FICTION SU TOTTI - "Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l'ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest'era calcistica. Non voglio spoilerare il contenuto della fiction su Totti, il titolo è 'Speravo de morì dopo'".

FISCHI DELL'OLIMPICO - "E' già avvenuto. Io quei fischi non me li merito perché io so quanta passione, quanto amore, quanta ossessione ho dato alla Roma e ho messo per la Roma. Se me li faranno è una cosa che a quella distanza lì diventa anche facile sopportare. E poi mi farò consolare da quei ricordi di quegli applausi delle magnifiche partite che abbiamo vinto giocando un calcio spettacolare".