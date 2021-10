Roma, nudo in strada causa incidente: fermato il pallanuotista Augusti

Incredibile quanto accaduto a Roma dove un pallanuotista è stato denunciato per aver provocato un incidente. Come riportato dall'Ansa Sven Augusti, colpo del mercato estivo della Lazio Pallanuoto, è sceso in strada completamente nudo e dopo aver causato un incidente ha anche aggredito i carabinieri che si sono recati sul posto. La denuncia esposta dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma vede Augusti accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il tutto è accaduto su via del Foro Italico e sull'auto che per evitarlo si è ribaltata viaggiavano due giovani trasportati in codice rosso in ospedale. Anche il pallanuotista, in evidente stato di alterazione, è stato portato in ospedale.

