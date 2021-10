Luis Alberto e la discussione con Sarri: il retroscena

Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto stenta a decollare. Il tecnico biancoceleste ha mandato il "Mago" in panchina nelle ultime tre gare affermando che in questo momento la sua coesistenza con Milinkovic-Savic è insostenibile. L'ultima apparizione dello spagnolo dal 1' risale alla trasferta di Bologna conclusa con una disfatta per i biancocelesti. Poi ci fu la sosta per le nazionali dove qualcosa nel rapporto tra i due si è incrinato. Secondo la rassegna stampa di Radiosei c'è stata una forte discussione tra tecnico e giocatore. Gli accorgimenti tattici non stanno giovando alle prestazioni dell'ex Liverpool che non riesce ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Ora il numero 10 della Lazio deve riconquistare la fiducia dell'allenatore dimostrando di voler far parte del suo progetto.