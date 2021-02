Roma, pace fatta con Dzeko ma Tiago Pinto conferma: "Non è più il capitano"

Non c'erano molti dubbi ma ora è arrivata l'ufficialità: Edin Dzeko fa di nuovo parte del gruppo squadra ma non è più il capitano. La tregua tra l'attaccante e l'allenatore della Roma Fonseca è stata sancita ma la fascia non verrà ridata al bosniaco al centro anche di voci di mercato e che fino a ieri si è allenato da solo a Trigoria. A confermare il fatto è il ds dei giallorossi Tiago Pinto che ne ha parlato in conferenza stampa: "Adesso dobbiamo concentrarci solo su questo. Il bene collettivo della Roma è più importante dei singoli. La fascia di capitano? In questo momento non è Edin il capitano, il club deve sostenersi su disciplina e regole, sono sicuro che Edin lavorerà per un futuro positivo del club".

Lazio, la società ricorda la prodezza di Rocchi 13 anni fa con la Samp - VIDEO

Vavro, la Lazio e l'approdo all'Huesca: "Io messo fuori squadra da Inzaghi, non giocare mi ha reso nervoso"

TORNA ALLA HOMEPAGE