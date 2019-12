Roma, Pallotta pronto a cedere la maggioranza del club: e Tor di Valle...

Se ne parla ormai da qualche settimana: la Roma sta per essere ceduta all'imprenditore americano Friedkin, resta solo da capire con quali modalità. In un primo momento sembrava che Pallotta stesse cercando un socio di minoranza per portare a compimento senza intoppi l'aumento di capitale (pari a 150 milioni, ndr). Ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'evolversi della trattativa avrebbe portato le parti ad accordarsi per la cessione della maggioranza della società. Pallotta verrebbe dunque scalzato dal nuovo socio, con il gruppo texano di Friedkin che diventerebbe a tutti gli effetti proprietario del club. Sempre da quanto riportato, l'accelerazione dei tempi per la cessione risiederebbe nell'imminente “sì” del Comune per la realizzazione dello stadio di Tor di Valle. È una situazione ingarbugliata e ancora da chiarire, quel che pare concreto è l'interesse di Friedkin per la Roma. Un interesse che non gli costerà poco: la società, infatti, è valutata circa 1 miliardo di dollari. Da questa cifra, però, dovranno essere sottratti i debiti (pari a 273 milioni di euro) e i 150 milioni di euro per l'aumento di capitale. Si attendono novità nelle prossime ore.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

UNA LAZIO STELLARE: E I TENORI SONO COSTATI MENO DI 50 MILIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE