Roma, parla Sella: "Per i tifosi è importante finire davanti alla Lazio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il derby della Capitale, decisivo per Lazio e Roma in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Ai microfoni di Sportitalia Ezio Sella ha commentato le vicende giallorosse, soffermandosi sulla rivalità cittadina e sulle questioni di classifica tra le due squadre. Queste le sue parole: “Ranieri sta facendo cose straordinarie considerando la situazione della Roma relativa a tre mesi fa e che ora lotta per un posto importante in Europa, bisogna dargli merito. Sul finire davanti alla Lazio: per tifosi è sempre qualcosa di importante, però più che altro sarebbe importante qualificarsi per la Champions o l’Europa League”.