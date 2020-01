Roma, Perotti se la prende con il campo: “Non all’altezza della Serie A”

Il rischio polemica era già elevatissimo alla vigilia di Roma - Juventus. Si percepiva nell'aria, come un gol della Lazio negli ultimi 10 minuti di gioco. Perché, in effetti, praticamente non era mai successo che due squadre della stessa città condividessero lo stadio all'interno di una singola giornata: la Lazio sabato, contro il Napoli, la Roma domenica contro i bianconeri. La Lega Serie A ha spiegato l'accaduto con la necessità di avere l'Olimpico libero nelle ultime settimane di maggio, in modo da ultimare i lavori in vista di Euro 2020. Di contro, i biancocelesti hanno anticipato - rispetto ai cugini - per via della Coppa Italia. La squadra di Inzaghi, infatti, scenderà in campo domani contro la Cremonese (sempre all'Olimpico, tra l'altro), quella di Fonseca giovedì a Parma. Ma i due infortuni accorsi a Zaniolo e Demiral (rottura del crociato per entrambi) hanno soffiato prepotentemente sul polverone delle polemiche. L'attaccante della Roma, Diego Perotti, ne ha parlato così in zona mista: “Com'era il campo a 24 ore di distanza da Lazio - Napoli? Il terreno dell'Olimpico non è mai stato granché: è un campo non all'altezza della Serie A. In ogni partita giocata qui a Roma abbiamo trovato il prato ricoperto di buche. Non è un buon campo, sicuramente ha inciso sui due infortuni”.

