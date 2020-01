Roma, Petrachi: "Tanti punti di distanza con la Lazio? Me li aspettavo"

ROMA - LAZIO - Manca sempre meno al derby. A pochi minuti dal fischio d'inizio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds della Roma, Gianluca Petrachi: "Se mi aspettavo questa distanza di sette punti con la Lazio? Assolutamente sì. Quando ho parlato di anno zero, era perché sapevo che avremmo dovuto intraprendere un percorso nuvo: sono cambiati tanti giocatori, sopratutto giovani, un nuovo allenatore… Quando sono arrivato c'era un tutti contro tutti e una tifoseria in subbuglio. La Roma sta facendo il campionato che deve fare, ci saranno cambiamenti anche in società. Nelle mille difficoltà, il nostro percorso sta andando avanti come ci aspettavamo. La mole di lavoro è tantissima e se facciamo paragoni con la Lazio siamo fuori strada. I punti che abbiamo fatto non sono tantissimi ma sono quelli che mi aspettavo".

