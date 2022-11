Roma, pronti a partire per il Giappone. Ma Mourinho ne lascia a casa due...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Per un giocatore che andrà via ce n’è uno che arriva. Già, perché nemmeno ieri Rick Karsdorp si è presentato a Trigoria dopo aver già disertato l’allenamento della domenica, mentre chi si è affacciato dalle parti del Fulvio Bernardini è Ola Solbakken, primo acquisto (e Mourinho spera non l’unico) del mercato invernale giallorosso. Una cosa, però, accomuna i due calciatori, perché entrambi, anche se per motivi diversi, non saranno a disposizione dello Special One nella tournée in Giappone. La squadra partirà questo pomeriggio da Fiumicino per sette giorni nella terra del Sol Levante e a meno di clamorosi colpi di scena, Karsdorp non ci sarà. Fino a ieri sera era ancora in Olanda e la rottura con il club giallorosso sembra ormai totale. Di lui si sono perse le tracce dopo la non convocazione con il Torino e la questione non sembra destinata a rientrare nel giro di poco.