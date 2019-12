Roma, Pruzzo elogia Lulic: “È diventato il mio mito…”

Roberto Pruzzo, tra le fila della Roma dal 1978 al 1988, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino. L’ex attaccante ha riservato alcuni complimenti nei confronti di Senad Lulic, autore del gol del momentaneo vantaggio biancoceleste in Supercoppa contro la Juventus: “Lulic è diventato il mio mito. È un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio. Quando hai una manovalanza così, ogni situazione si può risolvere. Ha 33 anni ma è ancora uno bello tosto, con giocatori così vai lontano”.

