Supercoppa, Cuccureddu: "Lazio grande squadra, Juventus ingiustificabile"

La vittoria della Lazio contro la Juventus in Supercoppa Italiana continua a far discutere. Molto duro con la squadra di Sarri l'ex giocatore Antonello Cuccureddu, queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: "Sfida presa sotto gamba dal punto di vista mentale? A quei livelli lì non si prende mai niente sotto gamba, soprattutto la Juventus. Sicuramente la Lazio è una grande squadra e sta dimostrando grandi cose, ma la Juventus è la Juventus. Non trovo giustificazioni se non quella che bisogna correre, essere equilibrati in campo, elastici, funzionali. Juventus stanca e Lazio superiore? Chiaro che vedendo l’andamento della partita sembra così. Sicuramente non accetto certe giustificazioni del dopo. In tre giorni una squadra ha tempo di recuperare, sono professionisti, di solito non si vede l’ora di giocare delle gare così”.

