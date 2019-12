Lega Serie A, classifica chilometri percorsi: Lazio quinta

Il campionato è fermo, la finale di Supercoppa ha calato il sipario sul 2019. La Lazio l'ha chiuso alla grande, con un trofeo in più in bacheca e tanti applausi. Dal 5 gennaio ripartirà la Serie A e i biancocelesti proveranno a riprendere Inter e Juventus distanziate di 6 punti in classifica (con una partita in più giocata). Prime tre della classe che monopolizzano anche la graduatoria dei chilometri percorsi. I dati pubblicati sul sito della Lega vedono la squadra di Conte in testa con 111.698 km di media a partita, segue il Parma a 109.716, poi la Juventus a 109.252, l'Hellas Verona a 109.021, quinta la Lazio a 108.889.

CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SU COMERT

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE