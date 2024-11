Roma, questa brucia! Il Verona vince e i tifosi inneggiano alla Lazio: l'episodio

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo il danno - quello dell'ennesima sconfitta in campionato - ma anche la beffa. La Roma perde 3-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, in una partita piena di ribaltamenti di fronte che ha visto gli scaligeri avere la meglio sui giallorossi. Dopo il triplice fischio e la consapevolezza di aver toccato il fondo, i giocatori di Juric, amareggiati, vanno sotto al settore ospiti per chiedere scusa per l'ennesima caduta stagionale ma, proprio in quel momento, dagli spalti si alza un coro che risuona forte in tutta Verona. Ribadendo la supremazia capitolina, i tifosi butei - legati da una profonda amicizia pluriennale con quelli laziali - si rivolgono agli avversari cantando: "Forza Lazio Alè!". Tre parole per ribadire un concetto chiaro, anche fuori dalla Capitale.