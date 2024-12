Roma, Ranieri apre all'addio di Dybala: ecco cosa ha detto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Mediaset in vista della sfida di Coppa Italia di domani sera, soffermandosi anche sulla situazione di Paulo Dybala e le voci sempre più insistenti su un possibile trasferimento al Galatasaray. Queste le sue parole: "Non lo so, ognuno fa il suo gioco ed il suo lavoro. A me fa piacere averlo e fa piacere metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità bisogna anche essere d'accordo in due. Se non vuole restare e c'è una possibilità… Io voglio soltanto giocatori che siano contenti di restare qua. Lei ha percepito la sua voglia di andarsene? No, per niente"