Roma, Ranieri sulla corsa Champions: "Accetto scommesse. Ce la giochiamo con tutti"

La Roma vince di misura col Verona e si porta al sesto posto in classifica, a - 2 dalla zona Champions e dal quarto posto attualmente occupato dal Bologna. Un gradino sopra la Lazio, in corsa per lo stesso obiettivo, che però conta una gara in meno, scenderà in campo domani per affrontare il Genoa. L'argomento è stato oggetto di discussione nel post partita di Claudio Ranieri che, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: "Accetto le scommesse, ho il salvadanaio, datemi i soldi. No, non è facile, ragazzi, non è facile. Non è una passeggiata tra i boschi. Vogliamo fare bene, vogliamo che alla fine i nostri tifosi siano contenti del nostro campionato. È iniziato male, ma deve finire possibilmente bene".

E poi, ai microfoni di Dazn ha aggiunto: "Non mi gioco niente perché ci sono troppe squadre davanti e dobbiamo vedere gli altri risultati. Dico sempre che ci deve essere un sogno, un pensiero, che va messo da parte perché poi bisogna lavorare. Siamo nel momento in cui dobbiamo agire, dobbiamo essere determinati e decisi come oggi. Dobbiamo affrontare partita per partita, sappiamo che abbiamo degli scogli importanti ma ce la giochiamo con tutti, perché se è difficile per noi voglio sia difficile anche per gli avversari".

