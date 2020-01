Roma, rottura del crociato per Zaniolo: domani si opera

AGGIORNAMENTO ORE 23.05 - La Roma ha diramato un comunicato ufficiale: "In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico".

AGGIORNAMENTO ORE 22.50 - Conferme sull'infortunio di Nicolò Zaniolo. Per il calciatore della Roma si tratta di rottura del crociato anteriore. Già domani il giocatore sarà operato a Villa Stuart dal dott. Mariani. Per lui si prevede un lungo stop.



AGGIORNAMENTO ORE 22.45 - Nicolò Zaniolo ha lasciato Villa Stuart, dove si è recato immediatamente dopo l'infortunio occorso all'Olimpico. Il calciatore è uscito dalla clinica sulle sue gambe, ma scuro in volto. Nè lui nè il dott. Mariani hanno voluto commentare nulla in merito agli esami effettuati. Nessuna diagnosi certa quindi, anche se le prime voci non sono positive.

Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, nel corso della partita dell'Olimpico contro la Juventus, è stato costretto a lasciare il campo in barella al 36esimo del primo tempo. Un'accelerazione partendo da centrocampo, poi lo scontro con De Ligt e la caduta a terra. Il calciatore in lacrime è stato subito soccorso dallo staff medico. Da valutare le sue condizioni per capire di che problema si tratti. Zaniolo rischia di saltare il derby.

