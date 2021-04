Roma-Superlega, la società fa chiarezza: il comunicato

Juventus, Milan e Inter sono tre dei club fondatori della Superlega. Le squadre al momento sono 12 anche se dovrebbero a breve diventare 15. Proprio per questo motivo in questi giorni si è cercato di capire quali fossero i club mancanti e lo stesso Florentino Perez, patron del Real Madrid e anche di questa nuova competizione, aveva accostato Napoli e Roma al progetto. Il patron degli azzurri De Laurentiis ha smentito e lo stesso hanno fatto anche i giallorossi attraverso un comunicato: "L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato".

